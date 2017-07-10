Самолёт-разведчик НАТО опасно сблизился с пассажирским лайнером

Инцидент с двумя самолётами произошёл в небе над нейтральными водами Балтийского моря.

Самолёт-разведчик Boeing RC-135 Rivet Joint, который предварительно принадлежит одной из стран альянса, опасно сблизился с пассажирским А321. Борт направлялся из Хельсинки в Мюнхен, когда к нему подлетело воздушное судно НАТО в небе над Балтийским морем.

По предварительным данным, самолёт НАТО находился всего на 150 метров выше, чем пассажирский "аэробус". При этом у лайнера сработал датчик предупреждения об опасном сближении с военным воздушным судном.

Уточняется, что самолёт альянса был оснащён оборудованием радиоэлектронной разведки и аэрофотосъёмки, сообщает "Интерфакс".