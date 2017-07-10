Центробанк может усложнить перевод денег с карты "Мир"

По данным "Ведомостей", в ближайшее время может быть выпущен нормативный акт, согласно которому банки не смогут подключать функцию автоперевода к счетам бюджетников.

Центробанк России может ограничить автоперевод (автоматическое перечисление с одного счёта на другой) денег с карт "Мир" на карты других платёжных систем. Об этом сообщает газета "Ведомости".

Отметим, что по закону к счетам, на которые получают зарплаты бюджетники, может быть привязана только карта "Мир", однако люди имеют право подключить автоперевод средств на карты других банков.

Как считают эксперты, в ближайшее время регулятор может выпустить нормативный акт, по которому банки не будут иметь возможности подключать данную функцию.

— Идея ограничить автопереводы — в том, что клиентам будет неудобно каждый раз в ручном режиме переводить средства и тогда они с большей вероятностью будут пользоваться "Миром", —пишет издание.

Отметим, что представитель Центробанка данную информацию не подтвердил, но и не опроверг.