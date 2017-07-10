На Крымском мосту началась укладка асфальта

В конце июня сообщалось, что строительство уже перешагнуло свой экватор. На тот момент около 55% общих объёмов работ было выполнено.

На Крымском мосту рабочие начали укладывать нижний слой асфальтобетона на готовых пролётах. К созданию верхнего слоя они приступят после того, как будут готовы конструктивы автодорожной части. Об этом сообщил главный инженер ФКУ Упрдор "Тамань" Росавтодора Юрий Сафонов.

Известно, что асфальтобетон уже уложен на четырёх пролётах моста на участке более 200 метров. На это у строителей ушло около 400 тонн современной смеси с применением модифицированного полимерными добавками битума. Такое покрытие будет более долговечным и устойчивым к деформациям и трещинам по сравнению с обычным.

Напомним, на днях к созданию масштабного проекта подключились петербургские студенты. Они приехали на место стройки несколько дней назад.