ЦБ ввёл временную администрацию в банк "Югра"

Также указом ЦБ с 10 июля вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка.

Центробанк РФ ввёл временную администрацию в банк "Югра". В течение полугода выполнять эту функцию будет Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Мера была принята "в связи с неустойчивым финансовым положением" "Югры" и "наличием угрозы интересам кредиторов и вкладчиков", сообщает пресс-служба банка.

— На период деятельности временной администрации полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления ПАО "Банк ЮГРА" приостановлены, — говорится в сообщении, распространяемом пресс-службой.

Основной задачей временной администрации будет обследование финансового положения банка.

Также ЦБ с 10 июля ввёл мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка сроком на три месяца. Введение моратория является страховым случаем. Выплаты вкладчикам "Югры" начнутся не позднее 14 дней со дня введения моратория.