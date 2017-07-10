Министру экономики Турции запретили въезд в Австрию

По мнению представителя МИД, его визит может представлять серьёзную угрозу общественному порядку и безопасности в стране.

Австрийские власти запретили въезд в страну турецкому министру экономики Нихату Зейбекчи. Об этом пишет "Утро.ру" со ссылкой на Рейтер. Отметим, что он планировал приехать в Австрию для участия в мероприятиях местной турецкой общины, приуроченных к годовщине попытки государственного переворота в Турции.

По мнению официального представителя МИД страны, визит Зейбекчи может представлять серьёзную угрозу общественному порядку и безопасности в Австрии.

Ранее МИД Нидерландов сообщал, что правительство считает нежелательным приезд в страну турецкого вице-премьера Тугрула Тюркеша на мероприятия по случаю годовщины попытки госпереворота в Турции.