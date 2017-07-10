В Москве сын заморозил тело матери, чтобы не расставаться с ней

По предварительным данным, пенсионерка умерла десять дней назад. Телесных повреждений не обнаружено.

В Москве Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обнаружения тела женщины 1933 года в холодильнике. Оно располагалось в морозильной камере на кухне. Как сообщили в столичном ГСУ СК РФ, сын пенсионерки заявил, что очень сильно её любил и у него не было сил с ней проститься.

— В ходе опроса сын женщины пояснил, что после смерти поместил тело своей матери в морозильную камеру для сохранности, — рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова. — При визуальном осмотре видимых телесных повреждений на теле не обнаружено, предполагаемая давность наступления смерти — десять суток.

Начата доследственная проверка. Опрашиваются родственники и соседи пенсионерки. Её тело будет подвергнуто экспертизе, которая поможет установить причину смерти. После этого будет принято решение в отношении сына умершей.