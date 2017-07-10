В Челябинской области арестовали обвиняемого в убийстве 10-летнего мальчика

Местный житель признался в расправе над ребенком и показал, где захоронил тело мальчика.

Обвиняемый в убийстве 10-летнего мальчика из города Касли Челябинской области арестован на два месяца, до 8 сентября. Это решение принял Каслинский городской суд.

По версии следствия, 29-летний местный житель заманил ребенка к себе в квартиру, убил его, а потом закопал в малолюдном месте. Причем он уже дал признательные показания и показал, где похоронен мальчик.

О пропаже ребенка стало известно 14 июня. Мальчик взял велосипед и поехал в школьную библиотеку за учебниками. После этого он пропал и его больше никто не видел. При этом подозреваемый в убийстве мальчика был задержан в субботу, 8 июля.