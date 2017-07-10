В Англии педофил после выхода из тюрьмы выдаёт детям "Хеппи мил" в "Макдоналдсе"

Представители сети быстрого питания заявили, что узнали про тёмное прошлое сотрудника совсем недавно и теперь проводят срочное расследование.

В Великобритании 20-летний Оливер Хорвуд через несколько дней после выхода из тюрьмы устроился работать в "Макдоналдс". В Сети появились его фотографии, на которых видно, как молодой человек выдаёт детям "Хеппи мил". Подробности случая рассказало издание The Sun.

В разговоре с корреспондентом газеты Оливер сначала отрицал информацию о своём прошлом, но позже признался, что был осуждён за педофилию и недавно был досрочно освобождён.

— Да, я был в тюрьме, но какое это имеет значение? — заявил молодой человек.

По его словам, в "Макдоналсе" знают неприятные подробности его биографии, но это не помешало получить место. Более того, один из родственников Оливера утверждает, что администрация ресторана в городе Грейвзенд, в графстве Кент, напротив, зазывала молодого человека на работу.

Отметим, Хорвуд переписывался в Интернете с девочками 13–15 лет, просил их отправлять ему откровенные фотографии, а позже шантажировал подростков, что выставит снимки на всеобщее обозрение, если у отношений не будет продолжения. По словам детектива местной полиции Марка Беннета, Оливер склонен к агрессии и жестоко манипулировал девочками, чтобы получить желаемое.