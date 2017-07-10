Эксперты назвали самый популярный бизнес-седан на российском рынке

С начала текущего года владельцами автомобилей высокого класса стали 17 989 человек, что почти на 9% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Автомобильные эксперты исследовали российский рынок и определили самый востребованный бизнес-седан. Об этом сообщает портал "Автостат".

Так, первую строчку в рейтинге заняла Toyota Camry. С начала текущего года было реализовано свыше десяти тысяч подобных автомобилей.

Второе место досталось BMW 3 серии. Согласно статистике, за пять месяцев было продано 2190 таких машин. На третьем месте расположился Mercedes-Benz E-класса. С начала года в стране был реализован 1 991 автомобиль.

Четвёртая строчка рейтинга досталась Audi A6 (1 331 единица) и Lexus ES (600 единиц).

Примечательно, что с начала текущего года владельцами машин бизнес-класса стали 17 989 человек, что почти на 9% больше, чем за аналогичный период 2016 года.