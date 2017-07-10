Путин поздравил Лебедева с защитой титула суперчемпиона WBA

Боксёр выиграл у австралийца Марка Флэнагана в бою в весовой категории до 90,71 килограмма.

Президент РФ Владимир Путин встретился с боксёром Денисом Лебедевым после того, как посетил выставку "Иннопром-2017". Во время беседы российский лидер поздравил спортсмена с победой и защитой титула суперчемпиона WBA.

Отмечается, что глава государства не смог посетить бой, который состоялся 9 июля на арене в Екатеринбурге, однако выделил время, чтобы встретиться с боксёром лично.

Эта победа Дениса Лебедева стала восьмой защитой титула суперчемпиона Всемирной боксёрской ассоциации (WBA)