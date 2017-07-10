Путин поинтересовался, когда будут готовы автомобили проекта "Кортеж"

Предполагается, что будет создана целая линия машин, включающая лимузин, внедорожник и микроавтобус.

Президент РФ Владимир Путин сегодня во время посещения выставки "Иннопром-2017" поинтересовался у сопровождающих, когда будут готовы автомобили проекта "Кортеж". Глава государства получил ответ, что пилотная партия будет готова в декабре этого года, о основная — в 2018 году.

Ранее на саммите "Большой двадцатки" в Гамбурге Владимир Путин признался, что не готов прокатиться на машине "Кортеж" на инаугурации в 2018 году, потому что машина находится в стадии разработки. А перед этим пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опровергал информацию о том, что российский лидер уже проехался на лимузине из "Кортежа".

В том, что машины из этого проекта будут задействованы в инаугурации 2018 года, уверял глава Минпромторга Денис Мантуров.