В Киеве жёстко разогнали лекцию про трансгендеров

Позже задержанных за нападение отпустили. Как сообщается, не без помощи народных депутатов Верховной рады.

Нападению подверглись организаторы и слушатели лекции "Трансгендер" в центре Киева вчера, 9 июля. В кафе, где проходила встреча, ворвались десять человек в масках. Выкрикивая оскорбления, неизвестные забросали собравшихся чернилами, после чего в ход пошли газовые баллоны. Об этом сообщают организаторы мероприятия на своей станице в "Фейсбуке".

Сообщается, что организаторам удалось вытолкнуть нападавших из помещения. После этого один из организаторов продолжил преследование и догнал троих нападавших у станции метро "Крещатик". Там ему на помощь пришли стражи порядка и задержали злоумышленников.

Отмечается, что при задержании нападавшие и их "группа поддержки" оказали сопротивление сотрудникам полиции. В частности, они мешали полицейскому автомобилю доставить задержанных в участок.

— Эти люди угрожали организатору и пытались заблокировать автомобиль. В отдалении Шевченковского РУ ГУ МВД Украины на Прорезной, 12, к задержанным приехал адвокат и два народных депутата текущего и прошлого созывов. В результате нападавших отпустили, — говорится в сообщении организаторов мероприятия.

Среди "группы поддержки" засветился Юрий Вознюк — нардеп от "Народного фронта". Причины, по которым нападавшие были освобождены, не сообщаются. Один из организаторов был доставлен в больницу.