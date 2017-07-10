Эксперт: Новые правила регистрации автомобилей облегчат жизнь водителям

С сегодняшнего дня начали действовать новые правила регистрации, согласно которым при подаче заявления через портал госуслуг можно предоставлять автомобиль сразу в место осмотра.

Введение электронной регистрации как нормативное решение заслуживает поддержки, главное, чтобы оно последовательно реализовывалось на практике, заявил Лайфу председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин.

— Все изменения, произошедшие в последние годы в сфере регистрации транспортных средств, были в правильном направлении. Электронная регистрация — это большое подспорье. Также предпринята попытка решения проблемы с потёртыми номерами, допускается регистрация автомобиля без предъявления его к осмотру. Всё это позволит сделать процедуру в целом более доступной и менее коррупционной, — пояснил Похмелкин.

Напомним, приказ МВД РФ, согласно которому для регистрации транспортных средств в ГАИ больше не требуется предъявлять полис ОСАГО, вступил в силу с 10 июля. Специалисты будут получать сведения о страховке из электронной базы.