Китайских студентов изолируют на 200 дней, чтобы симулировать жизнь на Луне

В "Лунном дворце" для добровольцев оборудовали спальные модули, ванные комнаты и даже помещения для животных.

Четыре студента-волонтёра из Китая проведут 200 дней в полной изоляции в специальной лаборатории, симулирующей пребывание на Луне. Как сообщает телеканал CGTN, данный эксперимент проводится в рамках реализации лунной программы страны.

Отметим, что лаборатория "Юэгун" ("Лунный дворец-1"), которая расположена в Китайском государственном техническом университете Бэйхан, — это третья в мире база жизнеобеспечения. Она представляет собой изолированную кабину площадью 160 кв. м.

"Юэгун" состоит из модуля для жизни волонтёров площадью 42 квадратных метра и двух модулей для выращивания растений. В жилой части находятся спальные модули, ванная, помещения для животных и переработки отходов.