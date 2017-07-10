Футболист "Манчестер Юнайтед" столкнул журналистку в бассейн после интервью

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Футболист "Манчестер Юнайтед" столкнул журналистку в бассейн после интервью

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Девушка не ожидала "шутки" и ушла под воду с головой. В это время полузащитник команды Поль Погда покатывался со смеху, стоя на бортике.

Журналистка издания ESPN Алексис Нуньес брала интервью у нового нападающего "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку. Поль Погда также присутствовал при разговоре и делился своим мнением по поводу перехода игрока. В завершение беседы футболисты предложили Алексис сыграть в игру "камень, ножницы, бумага". Девушка проиграла, и Погда столкнул её в бассейн.

В момент, когда Алексис вынырнула из воды, она явно не выглядела счастливой. Тем не менее позже девушка поблагодарила спортсмена в "Твиттере".

— Это был жаркий день. Поль Погда оказал мне услугу, — написала Алексис.

По словам журналистки, неожиданный розыгрыш ей понравился.

— Ни капельки. Я благодарна ему, — написала Нуньес в ответ на вопрос, расстроила ли её выходка Погды.

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