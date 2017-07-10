Футболист "Манчестер Юнайтед" столкнул журналистку в бассейн после интервью

Журналистка издания ESPN Алексис Нуньес брала интервью у нового нападающего "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку. Поль Погда также присутствовал при разговоре и делился своим мнением по поводу перехода игрока. В завершение беседы футболисты предложили Алексис сыграть в игру "камень, ножницы, бумага". Девушка проиграла, и Погда столкнул её в бассейн.
.@paulpogba vs. @alexisenunes vs. @RomeluLukaku9 in rock, paper, scissors? You know it!— ESPN FC (@ESPNFC) 10 июля 2017 г.
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В момент, когда Алексис вынырнула из воды, она явно не выглядела счастливой. Тем не менее позже девушка поблагодарила спортсмена в "Твиттере".
It was a hot day. @paulpogba did me a favour. https://t.co/JpplxhoHTF— Alexis Nunes (@alexisenunes) 10 июля 2017 г.
— Это был жаркий день. Поль Погда оказал мне услугу, — написала Алексис.
По словам журналистки, неожиданный розыгрыш ей понравился.
Not. One. Bit. I thank him for it. https://t.co/K0m0DUOUIy— Alexis Nunes (@alexisenunes) 10 июля 2017 г.
— Ни капельки. Я благодарна ему, — написала Нуньес в ответ на вопрос, расстроила ли её выходка Погды.
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