После жалобы Путину работникам Нижнетагильского завода начали выплачивать долги

Сотрудникам Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий начали выплачивать долги по зарплате. Как сообщил глава администрации города Сергей Носов, пока деньги перечисляются тем работникам, которые зарегистрировали свои жалобы.
— Деньги перечисляются на расчётные счета тем работникам, которые зарегистрировали свои претензии в период процедуры наблюдения, — пояснил Носов.
Процедура выплаты будет происходить по мере поступления заявлений. Отмечается, что уже сегодня будет выплачена часть зарплат.
Как ранее сообщал Лайф, о проблемах с зарплатами на предприятии стало известно после встречи президента РФ Владимира Путина с врио губернатора Евгением Куйвашевым.
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