"Остановим небесных людей!" Заммэра Карачаевска позаимствовал речь из "Аватара"

Муниципальный чиновник решил при помощи известного фильма побудить жителей города к защите мэра.

Голливудские фантастические фильмы могут быть хорошим пособием по публичным выступлениям. К такому выводу можно прийти, посмотрев видео, снятое в 2013 году, однако появившееся только сейчас.

Эдуард Маршанкулов, бывший на то время заместителем мэра Карачаевска, горячо обратился к жителям города с речью в защиту главы города на организованном для этого митинге. Интересно то, что вдохновение для выступления он нашёл в киноленте "Аватар", отмечается в телеграм-канале Mash.

— Небесные люди пытаются доказать, что они здесь хозяева и что никто их не остановит. Это наша земля! — говорит синий герой фильма, и Маршанкулов, как оказалось, тогда почти дословно повторил эту пламенную речь популярного персонажа.

Глава города Солтан Семенов подал в отставку из-за обвинения в нецелевом расходовании бюджетных средств в особо крупном размере.