Жена избила петербуржца за лайки другим женщинам в соцсетях

"Уродин лайкаешь, меня унижаешь" — писала обиженная жена провинившемуся супругу.

Житель Петербурга Илья Г. пожаловался на то, что жена постоянно изводит его ревностью за лайки другим женщинам в соцсетях, а последний раз даже избила провинившегося супруга. Петербуржцу пришлось обратиться в больницу, передаёт паблик Mash.

По словам мужчины, супруга тщательно отслеживает его лайк-активность — кому и когда он раздаёт свои "сердечки". Пролайканные благоверным особи женского пола зачастую получали от бдительной жены порции оскорблений в свой адрес. "Уродин лайкаешь, меня унижаешь" — писала обиженная жена Илье. Очередной приступ ревности закончился побоями.

— Побои происходили с двух ночи. Я боюсь возвращаться, — признавался провинившийся муж журналистам.

Однако жена Ильи считает жертвой именно себя — мол, как он мог из-за двух царапин побежать писать заявление? Мужчина действительно снял побои, но нести заявление в полицию пока не торопится.