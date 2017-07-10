Порошенко заявил, что Украина не торопится подать заявку на вступление в НАТО

По словам главы государства, для этого нужно пройти через реформы и перенять стандарты альянса.

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Киев не торопится подавать заявку на вступление в Североатлантический альянс. Об этом лидер страны сказал, выступая на заседании Комиссии Украина — НАТО.

— Наш приоритет — интеграция в евроатлантическое пространство с целью получения членства в НАТО, но это не значит, что мы немедленно будем подавать заявку, — сказал Порошенко.

Он добавил, что Украине нужно "отработать программу реформ" и проработать достижение стандартов НАТО. В этом Порошенко попросил помощи альянса.

Ранее Порошенко подписал закон о приоритетном курсе Украины на вступление в НАТО.