Китай сделал замечание США из-за ошибки в должности Си Цзиньпина

Пресс-служба Белого дома назвала лидера КНР "главой Китайской Республики" (то есть Тайваня), спровоцировав таким образом дипломатический скандал.

Китай вынес представление США после того, как Белый дом ошибочно назвал Си Цзиньпина "главой Китайской Республики" по итогам встречи лидеров КНР и США в ходе саммита G20. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на заявление глав пресс-службы МИД КНР Гэн Шуана.

— Американская сторона уже извинилась за эту техническую ошибку и внесла соответствующее исправление, — пояснил дипломат.

Отметим, пресс-служба Белого дома неоднократно допускала ошибки в указании титулов, должностей и анкетных данных официальных лиц. Например, в январе в имени британского премьера Терезы Мэй из-за невнимательности была пропущена буква. Кроме того, известен случай, когда премьер-министр Канады Джастин Трюдо по ошибке был назван Джоном Трюдо.