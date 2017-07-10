Китай сделал замечание США из-за ошибки в должности Си Цзиньпина

Китай вынес представление США после того, как Белый дом ошибочно назвал Си Цзиньпина "главой Китайской Республики" по итогам встречи лидеров КНР и США в ходе саммита G20. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на заявление глав пресс-службы МИД КНР Гэн Шуана.
— Американская сторона уже извинилась за эту техническую ошибку и внесла соответствующее исправление, — пояснил дипломат.
Отметим, пресс-служба Белого дома неоднократно допускала ошибки в указании титулов, должностей и анкетных данных официальных лиц. Например, в январе в имени британского премьера Терезы Мэй из-за невнимательности была пропущена буква. Кроме того, известен случай, когда премьер-министр Канады Джастин Трюдо по ошибке был назван Джоном Трюдо.
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