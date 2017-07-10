В России снизилось количество безработных

Отмечается, что их численность снизилась в Крыму, КБР, ЯНАО, Якутии и других российских регионах.

В Минтруде сообщили, что количество безработных граждан снизилось на 1,3 процента за неделю. Теперь численность людей, которые официально не работают, сократилось до 810 070 человек.

— Годом ранее этот показатель составлял 964 650 человек, — говорится в заявлении министерства.

В министерстве труда добавили, что количество безработных снизилось в таких регионах, как ЯНАО, в Омской, Волгоградской, Рязанской и Новосибирской областях, а также в КБР, Крыму и Якутии.

В двух регионах численность не работающих осталась прежней. Речь идет о Карелии и Пермском крае. При этом количество безработных возросло в Калининградской, Кировской, Брянской и Ростовской областях.