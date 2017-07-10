В Чехии девушка погибла в ДТП во время прямого эфира на Facebook

Телефон девушки продолжал вести трансляцию до прибытия медиков скорой помощи — ещё около 20 минут после аварии.

В Чехии на автостраде две девушки попали в аварию во время прямого эфира на "Фейсбуке". На видео запечатлено, как погибшая Николь Барабасова смеётся и что-то говорит за секунды до аварии. На ролик обратил внимание The Mirror.

Сообщается, что девушки направлялись в населённый пункт Обрнице. По разным данным, машина двигалась со скоростью 170–180 км/ч и врезалась в шумоизоляционную стену возле дороги. Девушка, которая вела трансляцию, Николь Барабасова, погибла на месте, её подруга, находившаяся за рулём, получила тяжёлую травму головы. Она остаётся в больнице.