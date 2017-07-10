Глава Саханки о непрекращающихся обстрелах: "Хлебного перемирия" не существует

По его словам, ВСУ целенаправленно бьют по газовым коммуникациям, воспламеняя их и используя как маячок.

Глава Саханской администрации Игорь Подгорный рассказал Лайфу о непрекращающихся обстрелах со стороны Украины на юге ДНР. По его словам, "хлебного перемирия" не существует, ВСУ целенаправленно бьют по газовым коммуникациям, воспламеняя их и используя как своего рода маячок.

— Ситуация непростая, так называемого хлебного перемирия не существует, потому что участились обстрелы со стороны ВСУ. Они начали обстреливать с хитрецой. Даже есть случаи пробоин газовых систем. У нас уже была пробоина в газовой сети — факел был около метра. И они используют его как маячок, чтобы видеть, куда стрелять, — сказал Подгорный.

Он также добавил, что около двух недель назад в Коминтерново был перекрыт газ с Украины. Этот политический вопрос не решён до сих пор. А в остальных населённых пунктах Донбасса есть газ. Также в сёла регулярно завозится хлеб и различные продукты.