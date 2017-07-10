Черноморский флот проследит за американо-украинскими учениями Sea Breeze — 2017

Силы Черноморского флота будут наблюдать за военными с воздуха и с наземных станций, а также будут сопровождать иностранные корабли.

Черноморский флот проконтролирует американо-украинские военно-морские учения Sea Breeze — 2017. Об этом сообщили РИА "Новости" со ссылкой на источник в крымских силовых структурах.

— Черноморский флот располагает достаточно широким парком самолётов морской авиации для того, чтобы вести постоянное наблюдение и сопровождение с воздуха. Корабли, в свою очередь, будут также держаться на необходимой дистанции для слежения за учениями, — цитируют РИА "Новости" слова инсайдера.

Отметим, США направили в Чёрное море противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon, а также крейсер Hue City типа Ticonderoga и эскадренный миноносец Carney типа Arleigh Burke, оснащённые управляемыми ракетами.

В этом году учения пройдут с 10 по 22 июля. Ранее в Европейском командовании Вооружённых сил США (EUCOM) заявляли в числе участников Бельгию, Болгарию, Канаду, Францию, Грузию, Грецию, Италию, Литву, Молдавию, Польшу, Румынию, Швецию, Турцию и Великобританию. В 2016 году Sea Breeze прошли с 11 по 17 июля.