В Португалии экстренно посадили самолёт из-за семейной ссоры на борту

Супругов, которые устроили потасовку на глазах у сотни пассажиров, передали полицейским и внесли в чёрный список авиакомпании.

Пассажирский лайнер лоукостера Jet2.com, следующий по маршруту из Лондона на испанский остров Гран-Канария, направили на экстренную посадку из-за драки пассажиров на борту. Об этом сообщает издание Daily Star. Авиадебоширами оказались двое супругов, которые решили выяснить отношения вскоре после взлёта.

Словесная перепалка и взаимные оскорбления очень скоро переросли в потасовку. Разъярённую пару пытались разнять и бортпроводники, и другие пассажиры, однако разойтись миром по разные стороны самолёта они не согласились.

Чтобы ненадолго утихомирить драчунов, экипажу пришлось применить силу, а также совершить экстренную посадку в одном из аэропортов Португалии. Там супругов уже ожидали полицейские.

Семейную пару сняли с рейса и внесли в чёрный список британского лоукостера. Кроме того, авиакомпания намерена подать на хулиганов в суд, чтобы выбить компенсацию за полуторачасовую задержку рейса из Португалии в Испанию.