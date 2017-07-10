В Новой Москве деревню завалили химикатами и радиационным мусором

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В Новой Москве деревню завалили химикатами и радиационным мусором

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По предварительным данным, бизнесмен получал до миллиона рублей за утилизацию опасных отходов.

Полиция возбудила дело на бизнесмена, чья компания завалила деревню Кузнецово в Москве промышленными отходами. Поводом для этого стали жалобы жителей на повышенный уровень радиации, ухудшившееся самочувствие. Об этом сообщается в паблике Mash.

Как отмечается, свалку устроил директор строительной фирмы "Рейлсервис" Александр Касьянов. Он зарабатывал на размещении и транспортировке опасного мусора, оказывал услуги по его сбору, перевозке, обработке и утилизации. Дело было налажено на складе торфяной муки. За работу компания получала около миллиона рублей каждый месяц.

Речь идёт об отходах от первого до четвёртого классов опасности, к которым относятся вещества с крайне высоким уровнем вредного воздействия. Для работы с ними требуется лицензия и различные экологические документы.

В отношении Александра Казьянова возбуждено уголовное дело за незаконное предпринимательство. Природоохранная прокуратура Троицкого административного округа Москвы проводит проверку.

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