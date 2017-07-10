Победа на Кубке Европы по баскетболу 3х3 тяжело далась женской сборной РФ

Накануне спортсменки обыграли соперниц из Испании и во второй раз в истории завоевали золото престижного международного турнира.

Игрок женской сборной России по баскетболу 3x3 Анна Лешковцева заявила Лайфу, что ради победы в финале команда "отдала последние силы".

— Сложно далась эта победа, последние силы отдали. У Испании очень хорошая команда, мы с ними уже в четвёртый раз играли. Нам всегда против них тяжело играть, — сказала Лешковцева.

Она отметила, что победу спортсменки отметили "в узком кругу".

— Вчера с девочками отметили, дальше уже все по-семейному будут отмечать, отдыхать, — добавила баскетболистка.

Финал Кубка Европы состоялся 9 июля в Амстердаме. В составе нашей команды выступали Анна Лешковцева, Анастасия Логунова, Александра Столяр и Татьяна Петрушина. Игра завершилась со счётом 22:14 в пользу россиянок.

Напомним, баскетбол 3х3, который также называют уличным, в июне получил полноправный статус олимпийского вида спорта и будет включён в программу летних Олимпийских игр в Токио в 2020 году.