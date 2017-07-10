Вбросы и "карусели". Памфилова — о нарушениях на выборах президента "Нашествия"

Глава ЦИК также призналась, что с удовольствием приехала на музыкальный фестиваль и вспомнила там свою молодость.

Две попытки вброса и попытка "карусели" в ходе голосования на выборах президента рок-фестиваля "Нашествие" в Тверской области были предотвращены. Об этом журналистам рассказала глава российского Центризбиркома Элла Памфилова после подведения итогов выборов.

— Было две попытки вброса и, по-моему, одна попытка "карусели". Но поскольку пресса была в качестве наблюдателей, бдительно за этим следила. И наши волонтёры — и от ЦИКа и от Тверской избирательной комиссии, волонтёры Высшей школы экономики, МГУ — очень бдительно за этим следили, вовремя предотвратили и не допустили, — сообщила глава ЦИК.

Глава ЦИК рассказала журналистам, что сама она проголосовала бы за Юрия Шевчука. Она отметила также, что с большим удовольствием приехала на "Нашествие", "вспомнила свою молодость, этот азарт, кураж". Больше всего главу ЦИК порадовала, по её признанию, доброжелательная атмосфера фестиваля.

— Мы все бюллетени разложили по мешкам, и каждому исполнителю они будут отправлены. На избирательном участке мы предлагали писать на обратной стороне бюллетеня пожелания своему кумиру, исполнителю. Эти живые весточки — все придут этим исполнителям, — заключила Памфилова.

Напомним, президентом "Нашествия" избрали Сергея Шнурова.