В Госдуме предложили снизить размер курортного сбора вдвое

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В Госдуме предложили снизить размер курортного сбора вдвое

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Парламентарии подсчитали, что сумма в 100 рублей с человека в день может оказаться значительной тратой, например, для многодетных семей, которые выбрали для проведения отпуска российские курорты.

Председатель Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров выступил с предложением сократить размер курортного сбора на первый год действия программы в два раза. Парламентарий считает, что с каждого отпускника в 2018 году будет достаточно суточной выплаты в 50 рублей, а не в 100, как это предусмотрено законопроектом.

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Вместе с тем Макаров предложил исключить из числа плательщиков несовершеннолетних детей, а также установить разные сроки вступления в силу закона и введения его в регионах, чтобы на местах смогли провести общественные обсуждения.

Напомним, законопроект о введении курортного сбора прошел первое чтение в Госдуме 23 июня. Программа будет действовать в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Плату предполагается взимать в за пользование курортной инфраструктурой. Эксперимент будет проводиться в 2018–2022 годах.

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