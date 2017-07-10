"Аэрофлот" стал победителем премии Airline Strategy Awards 2017

Примечательно, что авиаперевозчик стал первой российской авиакомпанией, которая получила награду за 15 лет её существования.

"Аэрофлот" победил в номинации "Лидер отрасли" международной премии Airline Strategy Awards 2017, подтвердив свои сильные позиции на глобальном авиационном рынке. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Примечательно, что "Аэрофлот" стал первой российской авиакомпанией, получившей награду Airline Strategy Awards за всю 15-летнюю историю её существования. Кроме того, авиаперевозчик — первый победитель в новой категории "Лидер отрасли".

Отметим, что данная премия присуждается ежегодно редакцией Flight Airline Business совместно с международным жюри экспертов. С 2002 года эта награда считается одной из самых авторитетных и престижных в области мировой гражданской авиации и знаком лидерства в авиационной отрасли.

По словам заместителя генерального директора по стратегии и альянсам ПАО "Аэрофлот" Джорджио Каллегари, авиакомпания заняла топовые позиции на рынке России и Европы благодаря первоклассному качеству продукта и производственной эффективности, достигнутой за счёт цифровизации. По его словам, российский авиаперевозчик планирует досрочно реализовать задачу Стратегии-2025 по вхождению в топ-5 европейских и топ-20 глобальных перевозчиков по пассажиропотоку и выручке.