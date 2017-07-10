"Мы что, изверги?" Цирк Демидовых заявил, что тигр гулял по пляжу для рекламы

Ранее в Сети появилась запись, на которой видно, как дрессировщик ходит по пляжу в Находке с диким животным на поводке в непосредственной близости от отдыхающих людей.

Необычная прогулка была частью рекламной кампании Цирка шапито Демидовых в Приморском крае и заранее согласовывалась с руководством пляжа. Об этом Лайфу заявил представитель цирка Евгений Савинков.

— Это была тигрица, которой четыре года, она ручная, её воспитывали там, где растят тигров для фотосессий. Две минуты мы прошлись, обратно погрузились в машину и уехали. Если бы были сомнения, мы бы не стали так гулять, мы что, изверги или маньяки? Там было восемь человек охраны, три человека возле тигра, остальные — по периметру. Люди находились от нас в 20–30 метрах, — пояснил Савинков.

По его словам, после "перфоманса" некоторые люди пожаловались в правоохранительные органы якобы на жестокое обращение с тигром, но такие подозрения абсолютно беспочвенны.

— Кто-то написал заявления, предполагалось, написали местные жители, что мы мучаем животных. Но мы их не мучаем, они уже были рождены в неволе. Сейчас тигрица находится в вольере, она сытая, она отдыхает, — добавил собеседник Лайфа.

Напомним, видео инцидента появилось в Сети 7 июля. Ранее та же самая тигрица "прогулялась" по торговому центру в Хабаровске.