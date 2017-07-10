В Казахстане молния убила полторы тысячи овец и пастуха

После удара молнии в степи начался сильный пожар. На месте до сих пор работают пожарные и спасатели.

В степи Костанайской области Казахстана молния убила пастуха и почти полторы тысячи овец. Инцидент произошёл ещё 6 июля, однако официальная информация поступила только сейчас, сообщает "Sputnik Казахстан" со ссылкой на местную прокуратуру.

Как сообщили в ведомстве, молния ударила в землю поблизости от пастбища овец и следившего за ними пастуха. После этого в степи начался сильный пожар. Подоспевшие пожарные нашли в огне тело пастуха, а также останки овец в количестве 1 406 голов.

На месте происшествия продолжают работать пожарные и спасатели.