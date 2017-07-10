Во время личной встречи Путин и Трамп около часа обсуждали борьбу с терроризмом

В общей сложности лидеры двух стран общались почти 2,5 часа. За это время они обсудили актуальные вопросы международной повестки дня и кибербезопасность.

Во время встречи на полях саммита G20 в Гамбурге президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп не менее часа говорили о борьбе с международным терроризмом. Об этом сообщила представитель главы государства в "Группе двадцати" Светлана Лукаш.

— Не менее часа было посвящено вопросам именно борьбы с терроризмом, — сообщила Светлана Лукаш во время брифинга.

Как ранее сообщал Лайф, на полях саммита "Большой двадцатки" состоялась первая личная встреча президента России и его американского коллеги. Их беседа длилась около двух с половинной часов.