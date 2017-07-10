Центробанк опроверг сообщения о запрете автопереводов с карт "Мир"

Каких-либо ограничений на использование средств со счёта, к которому привязана карта "Мир", законодательством не установлено, поясняет регулятор.

Центробанк прокомментировал информацию СМИ о возможном запрете автопереводов с карт "Мир". По словам представителей регулятора, указанные ограничения законом не предусмотрены, передаёт "Российская газета".

— Операции за счёт средств, поступивших из бюджета на карты "Мир", в соответствии с требованиями законодательства о национальной платежной системе должны осуществляться с использованием национальных платёжных инструментов, — пояснили в пресс-службе ЦБ.

О каких-либо ограничениях на использование средств со счёта, к которому привязана карта "Мир", речи не идёт, добавляет регулятор.

Ранее "Ведомости" сообщили, что в ближайшее время может быть выпущен нормативный акт, согласно которому банки не смогут подключать функцию автоперевода к счетам бюджетников. Издание отмечает, что по закону к зарплатным счетам бюджетников может быть привязана только карта "Мир", однако на данный момент люди имеют право подключить автоперевод на карты других банков.