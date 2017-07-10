Названа пятёрка лучших спорткаров 2017 года

Лидера рейтинга даже называют "коробкой шоколадных конфет, наполненных различными вкусами, формами и текстурами".

Эксперты британского портала AutoCar провели исследование и составили топ-5 лучших спорткаров, которые уже успели выйти на рынок в текущем году.

Так, на пятой строчке оказался Aston Martin DB11, оборудованный двигателем на 5,2 литра мощностью 608 лошадиных сил. Данная модель способна разогнаться с нуля до 100 км всего за 3,8 секунды.

Четвёртую строчку рейтинга занял Volkswagen Golf R. Автомобиль оборудован двухлитровым двигателем мощностью 300 лошадиных сил. До 100 км машина разгоняется за 5,3 секунды. По мнению экспертов, данная машина — бесспорный лидер в плане соотношения "цена — качество". От предыдущих моделей Volkswagen Golf R отличается обновлённым бампером, решёткой радиатора и задним диффузором.

На третьем месте расположился итальянец Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Специалисты сходятся во мнении, что данный автомобиль отличается превосходным экстерьером. Отметим, что дизайн авто разрабатывали инженеры из Ferrari.

Вторую строчку в рейтинге занял McLaren 570S, на котором установлен 3,8-литровый двигатель мощностью 570 лошадиных сил.

Лидером рейтинга лучших спорткаров стал Porsche 911 GTS, оборудованный трёхлитровым двигателем мощностью 450 лошадиных сил. Эксперты даже называют данный автомобиль "коробкой шоколадных конфет, наполненных различными вкусами, формами и текстурами".