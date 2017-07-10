По ночной столице провезли 66-метровую колонну для модернизации Московского НПЗ

Запуск нового комплекса повысит энергоэффективность предприятия и снизит воздействие на окружающую среду.

Крупногабаритную атмосферную колонну, которая предназначена для производства компонентов бензина "Евро-5", ночью провезли по улицам столицы. Как рассказали Лайфу в пресс-службе "Газпром нефть", это оборудование войдёт в состав новой комбинированной установки переработки нефти "Евро+", строящейся на Московском НПЗ. Длина колонны превысила 66 метров, а общая масса образования составила 300 тонн.

— Для доставки колонны на завод от подмосковного причала в Беседах, куда её привезли на грузовой барже из петрозаводского филиала компании "Росатом", было задействовано два тягача и специальные тралы, — прокомментировали в компании.

Стоит отметить, что строительство установки "Евро+" — это один из ключевых проектов в рамках комплексной модернизации МНПЗ, которую продолжает компания "Газпром нефть". Комплекс предназначен для первичной переработки нефти, производства высокооктанового топлива высокого экологического класса Евро-5, а также вакуумного газойля.

Запуск нового комплекса позволит МНПЗ вывести из эксплуатации несколько установок предыдущего поколения, повысить энергоэффективность предприятия и снизить воздействие на окружающую среду.