В Ассоциации российских банков считают несвоевременной попытку спасти "Югру"

Глава Ассоциации уверен, что ситуацию можно было бы стабилизировать на более ранней стадии.

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в беседе с Лайфом прокомментировал введение ЦБ временной администрации в банке "Югра". Эксперт счёл предпринятую меру довольно жёсткой и выразил мнение, что банк можно было поддержать и другим способом.

— По Югре, я думаю, на этом этапе и на более раннем можно было стабилизировать ситуацию путём оказания поддержки, консультационной и финансовой, чтобы не доводить до временной администрации и тем более до каких-то более жёстких мер, — сказал Тосунян Лайфу.

Тем не менее эксперт уверен, что и на этом этапе ещё есть возможность изменить ситуацию в банке к лучшему.

Ранее Лайф сообщал, что сегодня Центральный банк РФ на полгода ввёл временную администрацию в банк "Югра" "в связи с неустойчивым финансовым положением" финансового учреждения.