Возбуждено 3 уголовных дела по факту невыплаты зарплат на заводе в Нижнем Тагиле

Все три уголовных дела были объединены в одно производство. Расследование проводится группой следователей регионального СК.

Возбуждено ещё два уголовных дела в связи с тем, что работникам Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий не платили зарплату. Как пояснили в СУ СКР по Свердловской области, речь идёт о сокрытии денежных средств и мошенничестве.

— Выявлены два дополнительных состава преступления в действиях руководства и учредителей указанного предприятия. В связи с чем следственными органами СК РФ по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье "Сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счёт которых должно производиться взыскание налогов или сборов", — отметили в ведомстве.

По данным ведомства, на предприятии скрыли доход в четыре миллиона рублей. Кроме того, похищено также было четыре миллиона. Теперь все три уголовных дела соединены в одно производство.

О проблемах с зарплатами на предприятии стало известно после встречи президента РФ Владимира Путина с врио губернатора Евгением Куйвашевым. При этом после того как жалоба поступила главе государства, уже на следующий день объявили, что часть долгов будет выплачена.