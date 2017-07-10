Члены новой экспедиции на МКС возьмут с собой гнома и плюшевого медвежонка

Игрушки отправятся в космос вместе с российским космонавтом Сергеем Рязанским и астронавтом NASA Рэндольфом Брезником.

На пресс-конференции, посвящённой отправке на МКС нового экипажа в составе Сергея Рязанского, Рэндольфа Брезника и европейского астронавта Паоло Несполи, члены команды рассказали подробности своего будущего быта на космической станции.

— По традиции индикатор невесомости выбирает командир, основной из них — маленький гном. Гном точно летит, это не обсуждается. Готовится ещё второй индикатор невесомости специалистами РКК "Энергия", наверное, это будет макет первого спутника, — сказал Рязанский.

Брезник добавил, что возьмёт с собой плюшевого медвежонка, "доставшегося" от 11-летнего сына и семилетней дочки. Паоло Несполи не определился с выбором "талисмана" и посетовал на то, что его сын пока не хочет делиться с папой игрушками.

Напомним, команда отправится в космос уже 28 июля на корабле "Союз МС-05".

До этого экипаж в составе космонавта Фёдора Юрчихина и астронавта Джека Фишера взял с собой на МКС игрушечного щенка и плюшевое разноцветное солнце (символ госпиталя в Хьюстоне, в котором вылечили от рака дочь Фишера).