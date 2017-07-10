Стали известны дата и место похорон Антона Носика

Как уже сообщалось, блогер скончался от острой сердечно-сосудистой недостаточности.

Назначены дата и место церемонии прощания и похорон известного блогера Антона Носика. Оба траурных мероприятия состоятся 11 июля, во вторник, сообщили близкие друзья ушедшего из жизни журналиста.

Так, прощание с Носиком состоится в Центральном доме литератора, а похоронят его на Востряковском кладбище.

Как ранее сообщал Лайф, Антон Носик скончался в ночь на 9 июля на 52-м году жизни на подмосковной даче друзей. Экспертиза установила, что причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.