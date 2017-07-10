Французского госсекретаря заподозрили в написании эротических пособий

По информации L'Express, чиновница Марлен Скьяппа могла писать юмористические книги на тему секса и отношений под псевдонимом или в соавторстве со своей знакомой.

Французский госсекретарь по вопросам равенства мужчин и женщин Марлен Скьяппа предположительно ранее писала и публиковала юмористические эротические книги и заметки на тему отношений. Об этом сообщила газета L'Express со ссылкой на данные собственного расследования.

Журналисты начали подозревать, что у Скьяппы есть необычное хобби после того, как нашли её интервью, датируемое апрелем 2011 года. Тогда чиновница рассказала, что написала "книгу о разводе" для издательства La Musardine.

По информации L'Express, Скьяппа также может быть автором пособий "Осмельтесь быть секс-друзьями", "Как превратить парня в Бреда Питта за 30 дней" и других.

Представители госсекретаря заявили, что Скьяппа и Минелли — это два разных человека. Они дали журналистам контакты Мари, но лично встретиться с писательницей им так и не удалось.