Ляшко подозревает Порошенко в намерении перенести выборы президента

Президент Украины Пётр Порошенко намерен перенести выборы главы государства с 2019 на 2020 год. Об этом заявил лидер Радикальной партии, депутат Верховной рады Олег Ляшко. По его мнению, из-за этого звучат предложения продлить работу сессии парламента: украинскому лидеру нужно провести через палату изменения в кодексы.

— Закон о Конституционном суде даст возможность Порошенко назначить трёх судей КС для того, чтобы принять решение о… переносе даты президентских выборов на 2020 год и провести их после парламентских выборов, — сказал Ляшко на брифинге.

Согласно нынешнему графику, выборы президента Украины должны состояться весной 2019 года. Порошенко ранее заявлял, что он против досрочного голосования.