Судебных приставов проверят из-за невыплаченных зарплат на заводе Нижнего Тагила

Генпрокуратура выявила множественные нарушения в работе судебных приставов Свердловской области в связи с задержками зарплат на заводе Нижнего Тагила. Об этом сообщил официальный представитель генпрокуратуры Александр Куренной.
— Мы потребовали, чтобы их (местных органов Федеральной службы судебных приставов. — Прим. ред.) работа стала более активной в части исполнения судебных решений о взыскании заработных плат, — сообщил Куренной Лайфу.
По его словам, всего таких исковых заявлений было направлено более 80 за прошедший 2016-й и за текущий 2017-й год. Он отметил, что далеко не все эти решения были исполнены, что, безусловно, является нарушением со стороны Федеральной службы судебных приставов.
По словам Куренного, в отношении должностных лиц ведомства организована служебная проверка.
Ранее Лайф сообщал, что на заводе теплоизоляционных изделий в Нижнем Тагиле было возбуждено 3 уголовных дела по факту невыплаты зарплат сотрудникам.
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