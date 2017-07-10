Судебных приставов проверят из-за невыплаченных зарплат на заводе Нижнего Тагила

По данным Генпрокуратуры, в работе местных приставов обнаружены множественные нарушения.

Генпрокуратура выявила множественные нарушения в работе судебных приставов Свердловской области в связи с задержками зарплат на заводе Нижнего Тагила. Об этом сообщил официальный представитель генпрокуратуры Александр Куренной.

— Мы потребовали, чтобы их (местных органов Федеральной службы судебных приставов. — Прим. ред.) работа стала более активной в части исполнения судебных решений о взыскании заработных плат, — сообщил Куренной Лайфу.

По его словам, всего таких исковых заявлений было направлено более 80 за прошедший 2016-й и за текущий 2017-й год. Он отметил, что далеко не все эти решения были исполнены, что, безусловно, является нарушением со стороны Федеральной службы судебных приставов.

По словам Куренного, в отношении должностных лиц ведомства организована служебная проверка.

Ранее Лайф сообщал, что на заводе теплоизоляционных изделий в Нижнем Тагиле было возбуждено 3 уголовных дела по факту невыплаты зарплат сотрудникам.