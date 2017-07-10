В Москве арестован мужчина, который 10 лет держал мальчика в сексуальном рабстве

40-летний житель столицы уже во всём сознался и признал свою вину. Он находится под стражей.

В Москве арестовали 40-летнего мужчину, которого обвиняют в том, что на протяжении десяти лет он держал в сексуальном рабстве мальчика. Об этом сообщает СКР по столице.

По версии следствия, москвич познакомился с ребёнком в 2007 году. Тогда мальчику было девять лет. Мужчина предложил ему пожить вместе с ним, после чего несовершеннолетний дал своё согласие и ушёл из дома.

— Длительное время обвиняемый не выпускал мальчика из комнаты, скрывая его от окружающих. Как полагает следствие, воспользовавшись беспомощным состоянием ребёнка, мужчина совершал в отношении него насильственные действия сексуального характера, — отмечается в заявлении ведомства.

Десять лет назад следователи возбудили уголовное дело об убийстве ребёнка. Мальчика разыскивали по всей стране и даже объявили в федеральный розыск. В итоге следователи задержали подозреваемого, который почти сразу признал свою вину и во всём сознался.