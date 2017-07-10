В Москве задержали мошенника, похитившего картины известных живописцев

Полицейские в центре Москвы задержали мужчину, который подозревается в хищении двух картин, написанных известными художниками Ильёй Куликовым и Юрием Клевером. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— Сотрудники ГУУР МВД России совместно с оперативниками ОМВД России по району Хамовники задержали 40-летнего мужчину по подозрению в хищении двух известных работ русских художников, — отметила она.

Перед этим в полицию обратились два человека. Они рассказали, что знакомый пообещал продать картины по высокой цене. Получив полотна на руки, злоумышленник скрылся. Материальный ущерб для владельцев составил более 3,5 миллиона рублей. Вскоре подозреваемого задержали.

— Одна из картин — работа кисти знаменитого живописца, автора известных произведений на тему русского быта И.С. Куликова "Букет" — была найдена, местонахождение другой картины — работы Ю.Ю. Клевера "Зимний закат у пристани" — устанавливается, — сообщила Ирина Волк.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ "Мошенничество".