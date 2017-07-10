Песков заверил, что у Путина нет мотоцикла

По его словам, журналисты также перепутали марку двухколёсной техники, о которой говорил президент.

У президента РФ Владимира Путина нет собственного мотоцикла. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, российский лидер на таком виде транспорта не передвигается, хотя пробовал проехаться на Kawasaki.

— Путин никогда ничего не говорил сегодня про мотоцикл Mitsubishi. Он говорил про мотоцикл Kawasaki. На стенде у японской компании-производителя Kawasaki, там действительно стояли образцы техники. Он действительно сказал, что "у меня есть такой мотоцикл, но я на нём не езжу", — пояснил Песков.

Он добавил, что несколько мотоциклов есть в гараже батальона охраны и "пару раз Путин даже пробовал на такой мотоцикл сесть".

Ранее сообщалось, что президент, осматривая экспозицию выставки "Иннопром-2017", посетил стенд Mitsubishi. Там Владимир Путин якобы сообщил, что у него есть мотоцикл этого производителя. По мнению Пескова, речь идёт о "полуфейкньюз".