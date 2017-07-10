Песков: Украина манипулирует Европой с помощью псевдороссийской угрозы

В Кремле развили мысль российского президента о том, что русофобия — единственный товар, которым успешно торгует официальный Киев.

Украина использует миф о несуществующей российской угрозе для давления на Европу. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывание Владимира Путина о русофобии, которое прозвучало на саммите G20.

— Имелось в виду нагнетание той самой русофобии и использование псевдороссийской угрозы как основного рычага давления и манипулирования европейскими политиками, — ответил Песков на просьбу пояснить слова президента.

Напомним, в ходе пресс-конференции по итогам саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге Владимир Путин назвал русофобию главным товаром властей Украины и заявил, что интересы российского и украинского народов полностью совпадают, но им, к сожалению, противоречат цели руководства соседнего государства.