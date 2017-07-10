На Украине призвали запретить "пропагандистский" мультфильм "Маша и медведь"

Одесские активисты призвали запретить показ российского мультфильма "Маша и медведь" на Украине. По мнению одесситов, данный мультфильм является "пропагандистским инструментом России", пишет издание "Вести. Украина".
— В этом, казалось бы, обычном мультфильме для маленьких зрителей российские пропагандисты отправляют детям чёткий месседж: медведь, который традиционно считается символом РФ и ассоциируется с этой страной, представляется в роли большого сильного героя, который безнаказанно захватывает чужое имущество, дом, землю, — цитирует издание сообщение активистов.
Также активисты отмечают, что мультфильм навязывает детям положительный образ России, что "является крайне опасным для безопасности Украины".
Обращения с просьбой запретить трансляции мультсериала одесситы направили в профильный комитет Верховной рады — Госагентство по вопросам кино и в комитет теле- и радиовещания.
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