На Украине призвали запретить "пропагандистский" мультфильм "Маша и медведь"

Активисты из Незалежной считают, что мультсериал навязывает детям положительный образ России. По их словам, медведь, традиционно выступающий как символ страны, предстаёт в образе сильного героя.

Одесские активисты призвали запретить показ российского мультфильма "Маша и медведь" на Украине. По мнению одесситов, данный мультфильм является "пропагандистским инструментом России", пишет издание "Вести. Украина".

— В этом, казалось бы, обычном мультфильме для маленьких зрителей российские пропагандисты отправляют детям чёткий месседж: медведь, который традиционно считается символом РФ и ассоциируется с этой страной, представляется в роли большого сильного героя, который безнаказанно захватывает чужое имущество, дом, землю, — цитирует издание сообщение активистов.

Также активисты отмечают, что мультфильм навязывает детям положительный образ России, что "является крайне опасным для безопасности Украины".

Обращения с просьбой запретить трансляции мультсериала одесситы направили в профильный комитет Верховной рады — Госагентство по вопросам кино и в комитет теле- и радиовещания.