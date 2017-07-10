Песков: Путин и Трамп ничего друг другу не обещали по кибербезопасности

Ранее сообщалось о том, что во время встречи лидеров России и США была достигнута договорённость о совместном контроле за безопасностью в киберпространстве.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и Дональд Трамп не давали друг другу никаких обещаний по кибербезопасности. По его словам, время покажет, будет ли создана по данному вопросу рабочая группа.

— Никто друг другу ничего не обещал, и не было такой части. Собственно, была констатирована готовность работать в этом направлении, — сказал представитель Кремля.

Песков также подчеркнул, что президент дал необходимые заверения и разъяснения президенту Трампу о том, что утверждения о возможном якобы вмешательстве каких-то официальных российских учреждений к кибератакам в ходе предвыборной кампании США являются вымыслом и не соответствуют действительности.

Напомним, во время встречи лидеров России и США была достигнута договорённость о совместном контроле за безопасностью в киберпространстве и создании специальной рабочей группы. Однако позже стало известно о том, что Трамп сомневается в создании спецгруппы вместе с РФ.