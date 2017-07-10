Кремль не знает про юриста из РФ, пообещавшую сыну Трампа компромат на Клинтон

По данным New York Times, адвокат Наталья Весельницкая в прошлом году общалась с Дональдом Трампом — младшим, "заманив" его на встречу информацией об имеющемся у неё компромате на Хиллари Клинтон.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет данных о российском адвокате Наталье Весельницкой.

— Мы не знаем, кто это. И, разумеется, мы не можем отслеживать встречи всех российских адвокатов как внутри страны, так и за рубежом, — сказал Песков.

Ранее адвокаты Дональда Трампа заявляли, что президент не знал о встрече сына с юристом из РФ. При этом и сам Трамп-младший, и Весельницкая подтвердили факт встречи, но опровергли данные о наличии компромата на Клинтон.